Алаев о матче «Зенит» — «Спартак»: «С опаской отношусь к первым матчам сезона, особенно на фоне ЧМ, хорошего футбола. Сегодня искры летели»

Но сегодня мне понравилась игра, самоотдача. Искры летели. Хорошее движение. Хороший футбол для первого матча вполне себе. Плюс атмосфера сумасшедшая, это становится уже хорошей традицией для многих матчей РПЛ, Кубка и Суперкубка. Поздравляю всех с началом сезона. Надеюсь, будет много ярких и радостных моментов для всех нас", — сказал Алаев.