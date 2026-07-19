Семак о пенальти «Зенита»: «Помните матч с “Локомотивом” и руку Дивеева? Если там поставили, то что говорить об этом? Трактовки арбитров всегда были под вопросом»

— Пока непросто. Ауты долго вводились. Арбитры дискутировали по поводу выхода врачей на поле. С Дркушичем был момент, когда судья попросил выйти бригаду, потом мы играли в меньшинстве. Я подумал, что Ванья попросил судью позвать врачей. Но он никого не просил, судья сам принял такое решение.