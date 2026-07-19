Семак о пенальти «Зенита»: «Помните матч с “Локомотивом” и руку Дивеева? Если там поставили, то что говорить об этом? Трактовки арбитров всегда были под вопросом»

На 98-й минуте форвард петербуржцев Александр Соболев реализовал пенальти за игру рукой Александра Джику.
— Есть ли вопросы к судье? Можно ли было назначить не один пенальти?
— Трактовки арбитров всегда были под вопросом. Пенальти, который назначили… Вы помните матч с «Локомотивом» и руку Дивеева? Если там поставили, то что говорить об этом?
— Как вам изменения в правилах?
— Пока непросто. Ауты долго вводились. Арбитры дискутировали по поводу выхода врачей на поле. С Дркушичем был момент, когда судья попросил выйти бригаду, потом мы играли в меньшинстве. Я подумал, что Ванья попросил судью позвать врачей. Но он никого не просил, судья сам принял такое решение.
К этим нюансам нужно привыкать. Изменения интересные, нужно время, чтобы адаптироваться, — сказал Семак.