Каманцев о матче «Зенита» и «Спартака»: «Жеребьевка при выборе ворот проводится, если нет угрозы безопасности. Это такое же объективное ограничение, как непригодное поле или сломанные ворота»

"В Правилах игры четко указано, что жеребьевка при выборе ворот проводится только в том случае, если нет угрозы безопасности. Это такое же объективное ограничение, как непригодное поле или сломанные ворота.
В дополнительное время представители Единого центра управления соревнованиями (ЕЦУС) зафиксировали факт массового бросания бутылок с трибуны D, и перед серией пенальти штаб безопасности (ЕЦУС) сообщил судейской бригаде об опасности проведения ударов у этого сектора.
Соответственно, по правилам игры жеребьевка в такой ситуации проводиться не могла. Важно понимать, что в данном эпизоде нет какого-то личного решения арбитра. На основании информации от ЕЦУС о том, что у одной трибуны бить пенальти небезопасно, остался единственный возможный вариант — выбрать другие ворота.
Судья действовал в строгом соответствии с Правилами игры, и с учетом поступившей к нему информации другого решения он принять просто не мог", — сказал Каманцев.