«+1 ?. Щас че?» Соболев о победе в Суперкубке над «Спартаком»

Форвард «Зенита» сравнял счет с пенальти на 98-й минуте и забил победный 11-метровый в послематчевой серии.
«+1 ?. Щас че?» — написал Соболев.
Александр выиграл второй трофей с «Зенитом» после титула в РПЛ. В «Спартаке» он стал обладателем Кубка.
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше