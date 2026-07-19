Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Франция
1
:
Англия
4
Все коэффициенты
П1
30.00
X
28.00
П2
1.14
Футбол. Первая лига
15:00
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.30
П2
2.17
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.07
П2
2.86
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.17
П2
2.91
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.31
П2
4.21

Зырянов о победе «Зенита» в матче за Суперкубок: «Есть менталитет победителя, и новички им пропитываются. Мы ищем новых игроков, хотим быть еще сильнее»

Константин Зырянов прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Источник: Спортс‘’

— Давайте по игре. Она немножко не удалась сначала «Зениту», но потом переломили, довели до пенальти и в серии пенальти до победы.

— Я скажу так, что когда Суперкубок состоит из одного матча, игра отходит на второй план. Самое главное — нерв, настрой, характер, что мы и продемонстрировали.

— Откуда это берется, когда у команды уже титулов достаточное количество, а они выигрываются, выигрываются?

— Это все‑таки есть какой‑то, знаете, менталитет победителя. Я не буду говорить «дух победителя», я скажу «менталитет». Потому что ребята, которые приходят к нам, новички, они пропитываются этим менталитетом, ну ладно, скажу духом, да. И те ребята, которые выиграли много чемпионатов, суперкубков, кубки выиграли, они им объясняют и ведут за собой. Все, я думаю, здесь и складывается.

— Довольны, как команда укрепилась? Как прошел подготовительный период?

— Подготовительный период прошел замечательно. Мы тренировались в Санкт‑Петербурге, сыграли контрольные матчи. Но, я думаю, все их видели, их транслировали по «Матч ТВ».

По трансферной политике скажу, что она никогда не заканчивается. Мы всегда в поиске, учитывая, что еще трансферное окно открыто до середины сентября. Поэтому мы ищем, ищем. Хотим усилиться, мы хотим быть еще сильнее, — сказал председатель правления «Зенита».

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше