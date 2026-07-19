Зырянов о победе «Зенита» в матче за Суперкубок: «Есть менталитет победителя, и новички им пропитываются. Мы ищем новых игроков, хотим быть еще сильнее»

— Давайте по игре. Она немножко не удалась сначала «Зениту», но потом переломили, довели до пенальти и в серии пенальти до победы.
— Я скажу так, что когда Суперкубок состоит из одного матча, игра отходит на второй план. Самое главное — нерв, настрой, характер, что мы и продемонстрировали.
— Откуда это берется, когда у команды уже титулов достаточное количество, а они выигрываются, выигрываются?
— Это все‑таки есть какой‑то, знаете, менталитет победителя. Я не буду говорить «дух победителя», я скажу «менталитет». Потому что ребята, которые приходят к нам, новички, они пропитываются этим менталитетом, ну ладно, скажу духом, да. И те ребята, которые выиграли много чемпионатов, суперкубков, кубки выиграли, они им объясняют и ведут за собой. Все, я думаю, здесь и складывается.
— Довольны, как команда укрепилась? Как прошел подготовительный период?
— Подготовительный период прошел замечательно. Мы тренировались в Санкт‑Петербурге, сыграли контрольные матчи. Но, я думаю, все их видели, их транслировали по «Матч ТВ».
По трансферной политике скажу, что она никогда не заканчивается. Мы всегда в поиске, учитывая, что еще трансферное окно открыто до середины сентября. Поэтому мы ищем, ищем. Хотим усилиться, мы хотим быть еще сильнее, — сказал председатель правления «Зенита».