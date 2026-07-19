Зырянов о победе «Зенита» в матче за Суперкубок: «Есть менталитет победителя, и новички им пропитываются. Мы ищем новых игроков, хотим быть еще сильнее»

— Это все‑таки есть какой‑то, знаете, менталитет победителя. Я не буду говорить «дух победителя», я скажу «менталитет». Потому что ребята, которые приходят к нам, новички, они пропитываются этим менталитетом, ну ладно, скажу духом, да. И те ребята, которые выиграли много чемпионатов, суперкубков, кубки выиграли, они им объясняют и ведут за собой. Все, я думаю, здесь и складывается.