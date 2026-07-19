Соболев в «Зените» выиграл 2 трофея за 2 года — РПЛ и Суперкубок. В «Спартаке» за 4 года — только Кубок

Команда под руководством Сергея Семака одолела «Спартак» (1:1, пенальти — 4:2) в матче за Olimpbet Суперкубок России.
Соболев сравнял счет, реализовав удар с точки на 98-й минуте, и был точен в серии послематчевых пенальти.
В составе «Зенита» Александр выиграл Мир РПЛ в прошлом сезоне. Он провел 2 года в клубе.
За 4 года в «Спартаке» Соболев выиграл только Fonbet Кубок России — в сезоне-2021/22.
«+1 ?. Щас че?» Соболев о победе в Суперкубке над «Спартаком».
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