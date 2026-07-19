Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Франция
3
:
Англия
4
Все коэффициенты
П1
47.00
X
10.00
П2
1.63
Футбол. Первая лига
15:00
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.42
П2
2.27
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.22
П2
2.76
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.27
П2
2.76
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.43
П2
4.04

Соболев в «Зените» выиграл 2 трофея за 2 года — РПЛ и Суперкубок. В «Спартаке» за 4 года — только Кубок

Нападающий «Зенита» Александр Соболев стал обладателем второго трофея в составе петербургского клуба.

Источник: Спортс‘’

Команда под руководством Сергея Семака одолела «Спартак» (1:1, пенальти — 4:2) в матче за Olimpbet Суперкубок России.

Соболев сравнял счет, реализовав удар с точки на 98-й минуте, и был точен в серии послематчевых пенальти.

В составе «Зенита» Александр выиграл Мир РПЛ в прошлом сезоне. Он провел 2 года в клубе.

За 4 года в «Спартаке» Соболев выиграл только Fonbet Кубок России — в сезоне-2021/22.

«+1 ?. Щас че?» Соболев о победе в Суперкубке над «Спартаком».

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше