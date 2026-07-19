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РФС об отмене жеребьевки перед пенальти в матче Суперкубка: «Бросание предметов с трибуны фанатов “Спартака” классифицируется как прямая угроза безопасности мероприятия»

РФС сделал официальное заявление по поводу отмены жеребьевки выбора ворот перед серией пенальти в матче за Olimpbet между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти).

«Действия судейской бригады регламентированы пунктом 3.2.1 Правила 10 “Определение результата матча” Правил вида спорта “Футбол” (в редакции приказа Министерства спорта РФ от 22.07.2025 № 589). Нормативный документ устанавливает следующий порядок: “Если нет никаких других причин (например, состояние поля, безопасность и так далее), судья подбрасывает монету, чтобы определить ворота, в которые будет пробиваться серия. Их можно поменять только по соображениям безопасности, либо если ворота или игровое покрытие станут непригодными”.

В дополнительное время матча был зафиксирован инцидент, связанный с массовым бросанием посторонних предметов (пластиковых бутылок) на футбольное поле с трибуны болельщиков ФК «Спартак» (трибуна D стадиона «Нижний Новгород»). Данный факт классифицируется как прямая угроза безопасности проведения спортивного мероприятия.

Перед началом серии послематчевых пенальти Единый центр управления соревнованием (ЕЦУС), в состав которого входят представители МВД, ФСБ, Росгвардии, медицинских служб, представители РФС, лица, ответственные за контрольно-пропускной режим (КРС), и сотрудники частного охранного предприятия, произвел оценку оперативной обстановки на арене. Опираясь на зафиксированный факт правонарушения со стороны зрителей трибуны D, штаб ЕЦУС проинформировал судейскую бригаду матча о невозможности проведения серии пенальти в ворота, прилегающие к указанной трибуне, в связи с угрозами безопасности участников матча.

Руководствуясь рекомендациями штаба ЕЦУС и прямыми требованиями обеспечения безопасности, зафиксированными в Правиле 10, главный арбитр матча правомерно отказался от процедуры жеребьевки и определил ворота для пробития одиннадцатиметровых ударов. Действия судейского корпуса полностью соответствуют Правилам вида спорта «Футбол», — приводит текст заявления «РБ Спорт».

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