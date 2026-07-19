РФС об отмене жеребьевки перед пенальти в матче Суперкубка: «Бросание предметов с трибуны фанатов “Спартака” классифицируется как прямая угроза безопасности мероприятия»

«Действия судейской бригады регламентированы пунктом 3.2.1 Правила 10 “Определение результата матча” Правил вида спорта “Футбол” (в редакции приказа Министерства спорта РФ от 22.07.2025 № 589). Нормативный документ устанавливает следующий порядок: “Если нет никаких других причин (например, состояние поля, безопасность и так далее), судья подбрасывает монету, чтобы определить ворота, в которые будет пробиваться серия. Их можно поменять только по соображениям безопасности, либо если ворота или игровое покрытие станут непригодными”.
В дополнительное время матча был зафиксирован инцидент, связанный с массовым бросанием посторонних предметов (пластиковых бутылок) на футбольное поле с трибуны болельщиков ФК «Спартак» (трибуна D стадиона «Нижний Новгород»). Данный факт классифицируется как прямая угроза безопасности проведения спортивного мероприятия.
Перед началом серии послематчевых пенальти Единый центр управления соревнованием (ЕЦУС), в состав которого входят представители МВД, ФСБ, Росгвардии, медицинских служб, представители РФС, лица, ответственные за контрольно-пропускной режим (КРС), и сотрудники частного охранного предприятия, произвел оценку оперативной обстановки на арене. Опираясь на зафиксированный факт правонарушения со стороны зрителей трибуны D, штаб ЕЦУС проинформировал судейскую бригаду матча о невозможности проведения серии пенальти в ворота, прилегающие к указанной трибуне, в связи с угрозами безопасности участников матча.
Руководствуясь рекомендациями штаба ЕЦУС и прямыми требованиями обеспечения безопасности, зафиксированными в Правиле 10, главный арбитр матча правомерно отказался от процедуры жеребьевки и определил ворота для пробития одиннадцатиметровых ударов. Действия судейского корпуса полностью соответствуют Правилам вида спорта «Футбол», — приводит текст заявления «РБ Спорт».