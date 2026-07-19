Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.42
П2
2.33
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.22
П2
2.76
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.27
П2
2.76
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.43
П2
4.04
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
4
:
Англия
6
П1
X
П2

«Зенит» получил второй Суперкубок России на вечное хранение после 10-й победы. Первый был после 5-го титула

«Зенит» получил Olimpbet Суперкубок России на вечное хранение.

Источник: Спортс‘’

Сине-бело-голубые победили «Спартак» в серии пенальти в субботнем матче (1:1, 4:2). Для клуба из Санкт-Петербурга это 10-я победа в Суперкубке в истории.

В музее «Зенита» уже хранится трофей, который команда завоевала в 2020 году. На тот момент он стал пятым в истории команды.

Также один Суперкубок на вечное хранение забрал ЦСКА в 2013 году. Всего у армейцев 8 титулов.

***

«Это не обсуждается». Как судья матча «Зенит» — «Спартак» разбирался с Зобниным из-за отсутствия жеребьевки при пенальти ?

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше