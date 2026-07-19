Англия заработала пенальти на 85-й минуте игры с Францией — Гюсто в подкате сбил Спесна. Сака реализовал 11-метровый

Защитник французов Мало Гюсто в подкате сбил ворвавшегося в штрафную Джеда Спенса. Главный арбитр Хесус Валенсуэла сразу указал на 11-метровую отметку.
Вингер англичан Букайо Сака реализовал пенальти.
Изображение: кадр из трансляции.
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше