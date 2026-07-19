Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.42
П2
2.33
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.22
П2
2.76
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.27
П2
2.76
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.43
П2
4.04
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
4
:
Англия
6
П1
X
П2

Англия заработала пенальти на 85-й минуте игры с Францией — Гюсто в подкате сбил Спесна. Сака реализовал 11-метровый

Сборная Англии получила право на пенальти на 85-й минуте матча за 3-е место ЧМ-2026 против Франции (5:3, второй тайм).

Источник: Спортс‘’

Защитник французов Мало Гюсто в подкате сбил ворвавшегося в штрафную Джеда Спенса. Главный арбитр Хесус Валенсуэла сразу указал на 11-метровую отметку.

Вингер англичан Букайо Сака реализовал пенальти.

Изображение: кадр из трансляции.

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше