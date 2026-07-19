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Сака — 4-й англичанин с хет-триком на ЧМ. Вингер трижды забил Франции

Букайо Сака стал всего четвертым англичанином, отметившимся тремя голами в одном матче чемпионата мира.

Вингер сделал хет-трик в игре с Францией на ЧМ-2026. Он отличился на 37-й, 45-й и 87-й минутах.

До него три мяча за Англию в одном матче ЧМ забивали Джеффри Херст (1966), Гари Линекер (1986) и Харри Кейн (2018).