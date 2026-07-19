Сака с хет-триком — лучший игрок матча Англия — Франция на ЧМ-2026 по версии ФИФА

Встреча за 3-е место завершилась со счетом 6:4 в пользу английской команды.
Вингер «Трех Львов» и «Арсенала» Сака отметился хет-триком — он дважды забил с игры и реализовал пенальти.
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Безумный триллер Франции и Англии в мемах — лаконично о главном! ?
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше