Тухель про 6:4 с Францией: «У Англии был более напряженный график, мы больше путешествовали, отдохнули на день меньше соперника, но в нашем характере я не сомневался»

Я беспокоился из-за того, насколько этот матч был требовательным к физическому состоянию. Мы осознаем мастерство и скорость Франции, к тому же у нее было намного более простое расписание, менее изнурительное. Между полуфиналом и этим матчем у нее было на один день больше, чем у нас, она меньше путешествовала. А мы играли и в условиях жары, и в условиях высокогорья.