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Тухель про 6:4 с Францией: «У Англии был более напряженный график, мы больше путешествовали, отдохнули на день меньше соперника, но в нашем характере я не сомневался»

Томас Тухель подвел итоги матча Англии против Франции (6:4) в борьбе за 3-е место на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Первая половина получилась блистательной, вторая — турбулентной. Вы сами могли убедиться, насколько большое влияние оказывает всего один день отдыха. Мы очень сильно устали, обессилели за эти недели. Так что огромное уважение вызывает то, какой характер мы показали. То, как мы преодолели все сложности, просто великолепно.

Я беспокоился из-за того, насколько этот матч был требовательным к физическому состоянию. Мы осознаем мастерство и скорость Франции, к тому же у нее было намного более простое расписание, менее изнурительное. Между полуфиналом и этим матчем у нее было на один день больше, чем у нас, она меньше путешествовала. А мы играли и в условиях жары, и в условиях высокогорья.

Я беспокоился из-за состояния игроков. Во втором тайме вы видели и то, как сводило ноги, и то, как они устали, но характер беспокойства не вызывал.

Я уже говорил прежде, что эта команда создала нечто особенное, и она снова это показала", — отметил главный тренер сборной Англии.