Дешам про 4:6 с Англией: «Хотя проигрывать неприятно, ощущение такое, будто Франция чего-то добилась. На ЧМ мы сумели сделать немало хорошего, для меня это были прекрасные 8 недель»

"Мы проиграли, но мы уступали со счетом 0:4 после ужасной первой половины, но хорошо отреагировали, стали делать то, что хорошо умеем. У нас было две возможности сравнять счет, мы слишком рвались вперед. Мы знаем, как это делать, но не получилось. И виноват я, потому что не сделал в первом тайме того, что было нужно.