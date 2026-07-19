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Дешам про 4:6 с Англией: «Хотя проигрывать неприятно, ощущение такое, будто Франция чего-то добилась. На ЧМ мы сумели сделать немало хорошего, для меня это были прекрасные 8 недель»

Дидье Дешам прокомментировал поражение от Англии со счетом 4:6 в последнем матче во главе сборной Франции.

"Мы проиграли, но мы уступали со счетом 0:4 после ужасной первой половины, но хорошо отреагировали, стали делать то, что хорошо умеем. У нас было две возможности сравнять счет, мы слишком рвались вперед. Мы знаем, как это делать, но не получилось. И виноват я, потому что не сделал в первом тайме того, что было нужно.

Хотя проигрывать неприятно, ощущение такое, будто мы чего-то добились. Было бы лучше завершить турнир на третьем месте. У нас были большие амбиции, мы сумели сделать немало хорошего. В матче с Испанией мы не показали своей игры, а она смогла хорошо сыграть против нас.

Все отнюдь не плохо, у нас способная команда, у нас было все необходимое для того, чтобы добиться результата. Лично для меня это было прекрасное путешествие. Прекрасные восемь недель.

С точки зрения результатов разочарование есть. У нас была возможность дать [радостные] эмоции десяткам миллионов французов. Это чемпионат мира, нет ничего прекраснее. Нет ничего прекраснее, чем носить футболку сборной Франции", — сказал Дешам в эфире M6.