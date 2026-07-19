Адамов стал лучшим игроком матча «Зенит» — «Спартак» с оценкой 9.2 по Индексу ГОЛа, у Соболева — 7.8. Глушенков — худший из игроков старта с 5.8 балла

Денис Адамов получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча за Olimpbet Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти). Вратарь петербуржцев отразил два пенальти в послематчевой серии и заработал оценку 9.2.
Оценки «Зенита»: Денис Адамов (9.2), Роман Вега (7.0), Игорь Дивеев (6.9), Нино Мота (6.6), Ванья Дркушич (6.3), Густаво Мантуан (6.4), Вильмар Барриос (6.2), Вендел (7.2), Педро дос Сантос (6.5), Максим Глушенков (5.8), Александр Соболев (7.8).
Запасные: Кевин Андраде (7.4), Джон Джон (6.9), Андрей Мостовой (5.6), Фелипе Аугусто (5.9).
Оценки «Спартака»: Александр Максименко (6.9), Кристофер Ву (7.4), Срджан Бабич (6.6), Руслан Литвинов (6.7), Роман Зобнин (7.8), Наиль Умяров (6.9), Кристофер Мартинс (7.9), Жедсон Фернандеш (7.5), Эсекиэль Барко (7.0), Маркиньос Коста (6.7), Пабло Солари (6.3).
Запасные: Даниил Денисов (6.4), Александр Джику (5.7).
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