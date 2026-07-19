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Сергей Семак: «Не видел, когда Соболев провоцировал трибуны, но видел, как два защитника “Спартака” его начали зачем-то толкать, и после этого началась стычка. Нужно держать себя в руках»

Сергей Семак высказался о конфликте между игроками «Зенита» и «Спартака» в конце игры за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, 4:2 пен.).

Источник: Спортс‘’

— Сергей Богданович, после гола Соболева с пенальти он начал провоцировать трибуну «Спартака», стал ее заводить, и после этого завязалась стычка. Как вы относитесь к таким эпизодам?

— Я не могу сказать, не видел момент, когда он провоцировал трибуны. Но я видел момент, когда он уже возвращался, шел к центру поля, и два защитника «Спартака» его начали зачем-то толкать. И после этого началась как раз стычка.

— Это была реакция на то, что он начал.

— Так это же футболисты. Я понимаю, болельщики как-то реагируют. Фанаты «Спартака» — и другие тоже — на наших игроков каким-то образом пытаются воздействовать. Это футболисты. Конечно, нужно держать себя в руках. Из-за этого и началась стычка, если вы посмотрите. При чем тут болельщики? — сказал главный тренер «Зенита».

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