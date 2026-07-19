Сергей Семак: «Не видел, когда Соболев провоцировал трибуны, но видел, как два защитника “Спартака” его начали зачем-то толкать, и после этого началась стычка. Нужно держать себя в руках»

— Так это же футболисты. Я понимаю, болельщики как-то реагируют. Фанаты «Спартака» — и другие тоже — на наших игроков каким-то образом пытаются воздействовать. Это футболисты. Конечно, нужно держать себя в руках. Из-за этого и началась стычка, если вы посмотрите. При чем тут болельщики? — сказал главный тренер «Зенита».