Сергей Семак: «Не видел, когда Соболев провоцировал трибуны, но видел, как два защитника “Спартака” его начали зачем-то толкать, и после этого началась стычка. Нужно держать себя в руках»

— Сергей Богданович, после гола Соболева с пенальти он начал провоцировать трибуну «Спартака», стал ее заводить, и после этого завязалась стычка. Как вы относитесь к таким эпизодам?
— Я не могу сказать, не видел момент, когда он провоцировал трибуны. Но я видел момент, когда он уже возвращался, шел к центру поля, и два защитника «Спартака» его начали зачем-то толкать. И после этого началась как раз стычка.
— Это была реакция на то, что он начал.
— Так это же футболисты. Я понимаю, болельщики как-то реагируют. Фанаты «Спартака» — и другие тоже — на наших игроков каким-то образом пытаются воздействовать. Это футболисты. Конечно, нужно держать себя в руках. Из-за этого и началась стычка, если вы посмотрите. При чем тут болельщики? — сказал главный тренер «Зенита».
Почти драка в Суперкубке! Соболев спровоцировал, Барриос расцарапал шею Умярову.