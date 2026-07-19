Мбаппе про 4:6 с Англией: «Могу понять тех, кто говорил в 1-м тайме, что это посмешище и неуважение к футболке Франции. Во 2-м мы снова стали топ-игроками, ментальными машинами»

К сожалению, мы были совершенно ошеломлены. Они нас по-настоящему разбудили, и во втором тайме мы снова стали футболистами топ-уровня, ментальными машинами, у которых уже нет никаких эмоций. Мы сделали то, что умеем: выиграли второй тайм. Но матч в конечном счете выиграть не удалось.