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Мбаппе про 4:6 с Англией: «Могу понять тех, кто говорил в 1-м тайме, что это посмешище и неуважение к футболке Франции. Во 2-м мы снова стали топ-игроками, ментальными машинами»

Килиан Мбаппе высказался о поражении от Англии со счетом 4:6 в матче за третье место на ЧМ-2026.

"Два совершенно разных тайма. Я могу понять тех, кто говорил в первом тайме, что это посмешище, что мы не уважали футболку. Я бы сказал скорее, что мы были просто людьми.

К сожалению, мы были совершенно ошеломлены. Они нас по-настоящему разбудили, и во втором тайме мы снова стали футболистами топ-уровня, ментальными машинами, у которых уже нет никаких эмоций. Мы сделали то, что умеем: выиграли второй тайм. Но матч в конечном счете выиграть не удалось.

Больше всего жаль тренера. Мы хотели сделать что-то для него, но, к сожалению, первый тайм создает впечатление, будто мы его подвели. Но мы совсем не хотели, чтобы было именно такое ощущение.

Таков футбол. Мы хотим поблагодарить тренера за все, что он сделал. Этот матч не запятнает легенду Дидье Дешама", — сказал форвард в интервью M6.