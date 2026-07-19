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Беллингем первым забил 7 голов за Англию на одном ЧМ/Евро

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем поставил точку в матче ЧМ-2026 за 3-е место против Франции (6:4).

Источник: Спортс‘’

Игрок «Реала» стал первым в истории «трех львов» игроком, забившим 7 голов на одном крупном турнире — чемпионате мира или Евро.

На ЧМ-2026 Беллингем провел все 8 матчей. Сегодня он вышел на замену на 79-й минуте, а забил на 98-й.