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Мерфи об Англии на ЧМ-2026: «Тухель провалился так же, как и мы раньше. Пропускаем финал из-за тактики. Нужны перемены»

Экс-хавбек сборной Англии Дэнни Мерфи раскритиковал тренера «трех львов» Томаса Тухеля за выступление на ЧМ-2026.

В матче за 3-е место британцы победили Францию (6:4).

"Второй тайм [с Аргентиной — 1:2] был ужасным. Думаю, они уходили с поля скорее с нытьем, чем с боевитостью.

Он [Тухель] провалился и провалился так же, как и мы раньше. Это крупнейший турнир в мире, и у него был шанс. Кредит доверия к нему, вероятно, продлят, но, думаю, нам нужны перемены.

Думаю, [игроки] будут очень расстроены. Они были так близки к победе. Игра была в их руках, они контролировали ход матча. Они пропускают завтрашний финал из-за тактики", — сказал Мерфи.