Мерфи об Англии на ЧМ-2026: «Тухель провалился так же, как и мы раньше. Пропускаем финал из-за тактики. Нужны перемены»

В матче за 3-е место британцы победили Францию (6:4).
"Второй тайм [с Аргентиной — 1:2] был ужасным. Думаю, они уходили с поля скорее с нытьем, чем с боевитостью.
Он [Тухель] провалился и провалился так же, как и мы раньше. Это крупнейший турнир в мире, и у него был шанс. Кредит доверия к нему, вероятно, продлят, но, думаю, нам нужны перемены.
Думаю, [игроки] будут очень расстроены. Они были так близки к победе. Игра была в их руках, они контролировали ход матча. Они пропускают завтрашний финал из-за тактики", — сказал Мерфи.