Семак о финале ЧМ-2026: «И Испания, и Аргентина заслуживают уважения и быть первыми»

— Если можно, дайте, пожалуйста, прогноз. За кого будете болеть лично?
— Пока не знаю. Когда я смотрел в сознательном возрасте, в 10 лет, чемпионат мира 1986 года, я, конечно, стал болельщиком сборной Аргентины и всегда поддерживаю эту сборную и симпатизирую ей, безусловно.
Что касается того, за кого буду болеть, мне также симпатична и сборная Испании. Тот случай, когда обе сборные, которые дошли до финала, заслуживают быть первыми. Прекрасная игра сборной Испании, несмотря на то, что нет россыпи звезд, которые были в предыдущие годы в той же Испании. Командная игра, факт того, что они пропустили всего один мяч, их самоотдача, движение — безусловно, они достойны уважения.
То же про сборную Аргентины: как она после пропущенного мяча давление устроила англичанам. Это просто, конечно, невероятно и заслуживает уважения. Нас ждет очень интересный матч. С удовольствием, конечно, его посмотрим, — сказал Семак.