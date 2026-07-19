Семак о финале ЧМ-2026: «И Испания, и Аргентина заслуживают уважения и быть первыми»

Что касается того, за кого буду болеть, мне также симпатична и сборная Испании. Тот случай, когда обе сборные, которые дошли до финала, заслуживают быть первыми. Прекрасная игра сборной Испании, несмотря на то, что нет россыпи звезд, которые были в предыдущие годы в той же Испании. Командная игра, факт того, что они пропустили всего один мяч, их самоотдача, движение — безусловно, они достойны уважения.