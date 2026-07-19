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Тухель про 3-е место Англии на ЧМ: «Первый шаг к сокращению отставания от топ-сборных. Следующая возможность — матч с Испанией в Лиге наций»

Тренер сборной Англии Томас Тухель считает, что команда «трех львов» сокращает отставание от топ-сборных.

Источник: Спортс‘’

В матче ЧМ-2026 за 3-е место британцы победили Францию (6:4).

"Думаю, вы все видели. У нас есть возможность сократить этот разрыв, но у них есть возможность снова его увеличить.

Восемь лет назад они [Франция] были чемпионами. Четыре года назад они были в финале. Есть небольшой разрыв, но это не проблема. Мы хотим его сократить.

Я говорил вчера, что сегодняшний день — это первый шаг к его сокращению. Мы это сделали. Мы победили их. Следующая возможность — матч с Испанией в Лиге наций.

Видеть, как команда так бьется, заряжает энергией. Усталость придет потом. Нам все еще будет больно, когда завтра пройдет финал. Это займет некоторое время, но в целом это дает мне больше энергии, чем отнимает ее", — сказал Тухель.