Тухель про 3-е место Англии на ЧМ: «Первый шаг к сокращению отставания от топ-сборных. Следующая возможность — матч с Испанией в Лиге наций»

В матче ЧМ-2026 за 3-е место британцы победили Францию (6:4).
"Думаю, вы все видели. У нас есть возможность сократить этот разрыв, но у них есть возможность снова его увеличить.
Восемь лет назад они [Франция] были чемпионами. Четыре года назад они были в финале. Есть небольшой разрыв, но это не проблема. Мы хотим его сократить.
Я говорил вчера, что сегодняшний день — это первый шаг к его сокращению. Мы это сделали. Мы победили их. Следующая возможность — матч с Испанией в Лиге наций.
Видеть, как команда так бьется, заряжает энергией. Усталость придет потом. Нам все еще будет больно, когда завтра пройдет финал. Это займет некоторое время, но в целом это дает мне больше энергии, чем отнимает ее", — сказал Тухель.