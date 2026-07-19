Лапорта о финале ЧМ: «Месси — часть нашей славной истории, а сейчас пришло время Ямаля. Хочу, чтобы это был день Ламина, он гений. Пришло время перемен»

Игра состоится сегодня, 19 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
"Сейчас, я думаю, пришло время Ламина [Ямаля]. Я хочу, чтобы это было время Ламина. Месси подарил нам годы славы, он часть нашей славной истории.
Мы также очень гордимся нашим фондом и тем, что так получилось — я не знаю, случайно или по божественному провидению, — что Месси купал Ламина. Это невероятно. Реальность лучше любого вымысла.
Ламин — гений. Он не пасует перед событиями, которые могли бы выбить из колеи кого угодно. Он очень смелый, он подходит ко всему с энтузиазмом и очень зрелый для своего возраста.
Я верю и хочу, чтобы завтрашний день стал днем Ламина, чтобы он по-настоящему заявил о себе, потому что таков футбол. Есть игроки, которые в свое время были ключевыми фигурами, а теперь пришло время перемен", — сказал Лапорта.
Фото: Diario Sport/Joan Monfort.