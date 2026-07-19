Лапорта о финале ЧМ: «Месси — часть нашей славной истории, а сейчас пришло время Ямаля. Хочу, чтобы это был день Ламина, он гений. Пришло время перемен»

Я верю и хочу, чтобы завтрашний день стал днем Ламина, чтобы он по-настоящему заявил о себе, потому что таков футбол. Есть игроки, которые в свое время были ключевыми фигурами, а теперь пришло время перемен", — сказал Лапорта.