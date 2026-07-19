Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.26
П2
3.60
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.42
П2
2.39
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.22
П2
2.76
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.27
П2
2.76
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.43
П2
4.04
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.43
П2
3.65
Футбол. Первая лига
18:30
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.57
П2
4.80
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.54
П2
5.22
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
4
:
Англия
6
П1
X
П2

Лапорта о финале ЧМ: «Месси — часть нашей славной истории, а сейчас пришло время Ямаля. Хочу, чтобы это был день Ламина, он гений. Пришло время перемен»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о предстоящем матче сборных Испании и Аргентины в финале чемпионата мира.

Игра состоится сегодня, 19 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

"Сейчас, я думаю, пришло время Ламина [Ямаля]. Я хочу, чтобы это было время Ламина. Месси подарил нам годы славы, он часть нашей славной истории.

Мы также очень гордимся нашим фондом и тем, что так получилось — я не знаю, случайно или по божественному провидению, — что Месси купал Ламина. Это невероятно. Реальность лучше любого вымысла.

Ламин — гений. Он не пасует перед событиями, которые могли бы выбить из колеи кого угодно. Он очень смелый, он подходит ко всему с энтузиазмом и очень зрелый для своего возраста.

Я верю и хочу, чтобы завтрашний день стал днем Ламина, чтобы он по-настоящему заявил о себе, потому что таков футбол. Есть игроки, которые в свое время были ключевыми фигурами, а теперь пришло время перемен", — сказал Лапорта.

Фото: Diario Sport/Joan Monfort.