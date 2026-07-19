Месси перед финалом ЧМ-2026: «Что бы ни случилось, сборная Аргентины уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть»

В решающем матче турнира южноамериканская команда встретится со сборной Испании. Игра состоится сегодня, 19 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
"Самым прекрасным за все эти годы были не только титулы, но и весь путь. Делить каждый день с этой командой, соревноваться вместе, подниматься в трудные моменты и наслаждаться каждым шагом.
Спасибо каждому из моих партнеров по команде, тренерскому штабу и всем людям, которые каждый день работают над тем, чтобы эта сборная оставалась семьей. Что бы ни случилось завтра, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть.
Вперед, Аргентина!" — написал Месси.