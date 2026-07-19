Кунде о 4:6 от Англии: «Этот матч вообще не стоило проводить. Невероятно сложно играть в нем, когда готовился к единственной цели — финалу»

— Каково было смотреть матч со скамейки запасных?
— Мы провели очень, очень плохой первый тайм по нескольким причинам. Во втором тайме мы больше соответствовали тому, чтобы носить синюю футболку. Этого было недостаточно, хотя во втором тайме у нас было много моментов. Мы все разочарованы тем, что потерпели второе поражение и не смогли принести тренеру победу.
— О чем ты сожалеешь?
— Больше всего я сожалею о том, что не попал в финал. Лично я считаю, что этот матч [за третье место] вообще не стоило проводить, потому что невероятно сложно играть в нем, когда готовился к единственной цели — финалу. Тем не менее, мы были обязаны сделать это ради самих себя.
В целом, мы произвели положительное впечатление, и людям понравилось наблюдать за нашей игрой, но такое завершение турнира оставляет горький привкус, — сказал Кунде.