Тухель о хет-трике Сака Франции: «Показал, что он ключевой игрок. Было предчувствие, что в ½ финала Роджерс сотворит нечто особенное»

Сегодня футболист «Арсенала» сделал хет-трик в игре ЧМ-2026 с Францией (6:4), впервые проведя полный матч на турнире. Полуфинал с Аргентиной он пропустил.
"Он все делал правильно. У меня было предчувствие, что в полуфинале Роджерс сотворит нечто особенное. Вот и все. Матч [c Аргентиной] был настолько важным, что нам пришлось делать замены из-за судорог и того, как развивалась игра.
Букайо показал, что он ключевой игрок, в этом не было никаких сомнений. Я даже не знал, что он сделал хет-трик [против Франции]. Я запутался в авторах голов", — сказал Тухель.