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Мостовой о Суперкубке России: «Вообще не понимаю, кто придумал назначать серию пенальти сразу после основного времени. Просто убивают футбол»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России.

«Зенит» завоевал трофей, победив «Спартак» в серии пенальти (1:1, пен. 4:2).

«На мой взгляд, “Зенит” сегодня точно выиграл не по делу — по игре “Спартак” был лучше. Я вообще не понимаю, кто придумал назначать серию пенальти сразу после основного времени. Просто убивают футбол. Представьте, сколько всего интересного может произойти в дополнительное время… Нас этого лишили.

Что касается судейства, то говорить об этом я ничего не хочу. К судьям всегда будут вопросы. Главное, чтобы по сезону судили нормально", — сказал Мостовой.

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