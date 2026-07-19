Мостовой о Суперкубке России: «Вообще не понимаю, кто придумал назначать серию пенальти сразу после основного времени. Просто убивают футбол»

«На мой взгляд, “Зенит” сегодня точно выиграл не по делу — по игре “Спартак” был лучше. Я вообще не понимаю, кто придумал назначать серию пенальти сразу после основного времени. Просто убивают футбол. Представьте, сколько всего интересного может произойти в дополнительное время… Нас этого лишили.