Мостовой о Суперкубке России: «Вообще не понимаю, кто придумал назначать серию пенальти сразу после основного времени. Просто убивают футбол»

«Зенит» завоевал трофей, победив «Спартак» в серии пенальти (1:1, пен. 4:2).
«На мой взгляд, “Зенит” сегодня точно выиграл не по делу — по игре “Спартак” был лучше. Я вообще не понимаю, кто придумал назначать серию пенальти сразу после основного времени. Просто убивают футбол. Представьте, сколько всего интересного может произойти в дополнительное время… Нас этого лишили.
Что касается судейства, то говорить об этом я ничего не хочу. К судьям всегда будут вопросы. Главное, чтобы по сезону судили нормально", — сказал Мостовой.
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше