Соболев о том, что фанаты «Спартака» бросали бутылки: «Они увидели, что я очень сильно хочу попить воды»

Соболев сравнял счет на 98-й минуте игры, реализовав пенальти. После гола он пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. После этого фанаты московского клуба стали бросать с трибнуы на поле бутылки.
— Ты сегодня все хейтерам доказал?
— У меня нет хейтеров.
— Но болельщики «Спартака» кидали в тебя бутылки.
— Они увидели, что я очень сильно хочу попить воды.
— Воспользовался возможностью?
— Конечно! — сказал Соболев.
Соболев о праздновании гола: «Фанаты “Спартака” меня весь матч “любили”, кричали. Я тоже решил в ответ показать. Но я поступил неправильно, так нельзя — эмоции зашкаливали».