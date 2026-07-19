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Соболев о том, что фанаты «Спартака» бросали бутылки: «Они увидели, что я очень сильно хочу попить воды»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о поведении болельщиков «Спартака» во время матча за Суперкубок России (1:1, пен. 4:2).

Источник: Спортс‘’

Соболев сравнял счет на 98-й минуте игры, реализовав пенальти. После гола он пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. После этого фанаты московского клуба стали бросать с трибнуы на поле бутылки.

— Ты сегодня все хейтерам доказал?

— У меня нет хейтеров.

— Но болельщики «Спартака» кидали в тебя бутылки.

— Они увидели, что я очень сильно хочу попить воды.

— Воспользовался возможностью?

— Конечно! — сказал Соболев.

Соболев о праздновании гола: «Фанаты “Спартака” меня весь матч “любили”, кричали. Я тоже решил в ответ показать. Но я поступил неправильно, так нельзя — эмоции зашкаливали».

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