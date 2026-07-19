Соболев о том, что фанаты «Спартака» бросали бутылки: «Они увидели, что я очень сильно хочу попить воды»

Соболев сравнял счет на 98-й минуте игры, реализовав пенальти. После гола он пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. После этого фанаты московского клуба стали бросать с трибнуы на поле бутылки.