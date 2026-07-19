Овечкин о футболисте, похожем на него: «Холанд, скорее всего. Он мощный, габаритный. Ему не нужно много времени, чтобы забить гол». Аршавин назвал Бензема и Кержакова

Хоккеист обсудил эту тему в беседе с экс-футболистом сборной России Андреем Аршавиным и экс-игроком НХЛ Никитой Филатовым.
Филатов: Назови нападающего из футбола, который по стилю ближе всего к тебе.
Овечкин: Скорее всего, Холанд. Он мощный, габаритный. Ему не нужно много времени, чтобы забить гол. У него очень хороший удар.
Филатов: А из более ранних времен?
Овечкин: Мне еще очень нравился Тьерри Анри.
Филатов: Но ты не Анри.
Овечкин: Я понимаю, но… (смеются).
Филатов: Уэйн Руни? Ну согласись…
Аршавин: Он не мог обыграть, а Саня мог обыграть.
Овечкин: Да. Сейчас очень редко, но иногда проходит.
Аршавин: Бензема — неплохой вариант, а из русских — Керж [Александр Кержаков]. Ударить — забить.
Овечкин: Да.
Овечкин о ЧМ: «Месси — гений футбола, я болельщик Лео, но Англия намного сильнее. Очень жаль Роналду, но это спорт, такова жизнь».