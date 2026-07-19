FFF об уходе Дешама из сборной: «Под его руководством Франция восстановила доверие, уважение и любовь, оставаясь на высочайшем мировом уровне»

Капитан сборной, выигравшей ЧМ-1998 и Евро-2000, а затем и тренер, победивший на чемпионате мира 20 лет спустя, Дидье Дешам занимает уникальное место в истории французского футбола. Мало кто дал так много французской футболке и как игрок, и как тренер.