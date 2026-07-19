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FFF об уходе Дешама из сборной: «Под его руководством Франция восстановила доверие, уважение и любовь, оставаясь на высочайшем мировом уровне»

Федерация футбола Франции (FFF) поблагодарила Дидье Дешама за работу на посту тренера национальной команды.

На ЧМ-2026 «трехцветные» заняли 4-е место.

"Французская футбольная федерация выражает признательность и благодарность тренеру национальной команды Дидье Дешаму за исключительную работу, проделанную во главе сборной с 2012 года.

Спустя несколько дней Дидье Дешам покинет пост тренера, и завершится его четвертьвековая исключительная преданность «трехцветным» и французскому футболу. Его карьера оставит неизгладимый след в истории федерации и страны.

Дидье Дешам воплощал высокие стандарты, твердость, чувство локтя и любовь к футболке сборной Франции. Под его руководством в течение 14 лет сборная Франции восстановила доверие, уважение и любовь, оставаясь на высочайшем мировом уровне, выиграла ЧМ-2018, Лигу наций-2021 и не раз выходила в финалы крупных турниров, при этом демонстрируя исключительную стабильность.

Помимо 120 побед в 185 матчах Дидье Дешам привил культуру игры и ответственности, что останется эталоном для будущих поколений. Он способствовал развитию многих игроков международного уровня, объединил команду вокруг важных ценностей и помог укрепить уникальную связь между французским народом и национальной командой.

Капитан сборной, выигравшей ЧМ-1998 и Евро-2000, а затем и тренер, победивший на чемпионате мира 20 лет спустя, Дидье Дешам занимает уникальное место в истории французского футбола. Мало кто дал так много французской футболке и как игрок, и как тренер.

Его наследие останется неизгладимым как в Клерфонтене (база «трехцветных» — Спортс«), так и в сердцах миллионов болельщиков, которых он никогда не забывал. Французская футбольная федерация выражает ему свою безграничную благодарность. Спасибо, Дидье!» — говорится в сообщении FFF.

Сообщалось, что новым тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан.