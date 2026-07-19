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Мирзоян о матче за Суперкубок: «Не проводить жеребьевку ворот судью попросила служба безопасности РФС»

Первый вице-президент РФС Александр Мирзоян рассказал, почему не проводилась жеребьевка ворот перед серией 11-метровых в матче за OLIMBPET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 по пен.

Первый вице-президент РФС Александр Мирзоян рассказал, почему не проводилась жеребьевка ворот перед серией 11-метровых в матче за OLIMBPET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 по пен.).

"Сейчас разговаривал со службой безопасности РФС. Узнал, что есть положение в регламенте: в целях безопасности, или если поле не позволяет, судья сам может определить ворота перед серией пенальти, не бросая жребий.

Когда был забит гол в ворота «Спартака», начали лететь бутылки. Посчитали, чтобы не спровоцировать снова трибуну «Спартака», пенальти нужно бить в другие ворота. Кто посчитал? Судью попросила служба безопасности РФС.

Когда я изначально журналистам сказал, что жеребьевка проводилась, не знал о положении регламента", — сказал Мирзоян.

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