Мирзоян о матче за Суперкубок: «Не проводить жеребьевку ворот судью попросила служба безопасности РФС»

Первый вице-президент РФС Александр Мирзоян рассказал, почему не проводилась жеребьевка ворот перед серией 11-метровых в матче за OLIMBPET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 по пен.).
"Сейчас разговаривал со службой безопасности РФС. Узнал, что есть положение в регламенте: в целях безопасности, или если поле не позволяет, судья сам может определить ворота перед серией пенальти, не бросая жребий.
Когда был забит гол в ворота «Спартака», начали лететь бутылки. Посчитали, чтобы не спровоцировать снова трибуну «Спартака», пенальти нужно бить в другие ворота. Кто посчитал? Судью попросила служба безопасности РФС.
Когда я изначально журналистам сказал, что жеребьевка проводилась, не знал о положении регламента", — сказал Мирзоян.
Скандал: судья Буланов отменил жребий серии пенальти. Все ли тут законно?