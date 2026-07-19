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«Месси всегда жил футболом и продолжает демонстрировать, что он хозяин этой игры». Маскерано о Лионеле

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Аргентины и экс-тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался об игре Лионеля Месси.

"Возможно, МЛС часто недооценивают, но МЛС, нравится вам это или нет, отличается интенсивным темпом. Если вы посмотрите на показатели Лео не только в этом, но и в прошлом сезоне, то увидите, что он отыграл невероятное количество минут. В прошлом году мы провели 58 матчей за сезон, это безумное количество. И все же он сыграл более чем в 90% этих матчей.

Я думаю, он прекрасно осознавал все это и всегда готовился. Он всегда жил футболом, и правда в том, что он продолжает демонстрировать, что он хозяин этой игры. Все, что он сделал, в матче против Англии, было невероятным", — сказал Маскерано.