«Месси всегда жил футболом и продолжает демонстрировать, что он хозяин этой игры». Маскерано о Лионеле

"Возможно, МЛС часто недооценивают, но МЛС, нравится вам это или нет, отличается интенсивным темпом. Если вы посмотрите на показатели Лео не только в этом, но и в прошлом сезоне, то увидите, что он отыграл невероятное количество минут. В прошлом году мы провели 58 матчей за сезон, это безумное количество. И все же он сыграл более чем в 90% этих матчей.