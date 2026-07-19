Ещенко о матче за Суперкубок: «Зенит» надеялся только на навал и пенальти. «Спартак» вел игру и не дал создать моментов"

«По игре “Спартак” сделал все, команда ничего не дала создать “Зениту”. Петербуржцы надеялись только на навал и пенальти. Обидный 11-метровый удар поставили на последних минутах. Но это футбол.
В серии было 50 на 50. Адамов хорошо сыграл, три удара потащил — думаю, лучший игрок матча. Обидно, что так вышло, ведь «Спартак» вел эту игру и не дал создать моментов сопернику«, — сказал экс-защитник “Спартака”.
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше