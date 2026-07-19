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Ещенко о матче за Суперкубок: «Зенит» надеялся только на навал и пенальти. «Спартак» вел игру и не дал создать моментов"

Андрей Ещенко оценил победу «Зенита» над «Спартаком» в матче за OLIMBPET Суперкубок России (1:1, 4:2 по пен.).

Источник: Спортс‘’

«По игре “Спартак” сделал все, команда ничего не дала создать “Зениту”. Петербуржцы надеялись только на навал и пенальти. Обидный 11-метровый удар поставили на последних минутах. Но это футбол.

В серии было 50 на 50. Адамов хорошо сыграл, три удара потащил — думаю, лучший игрок матча. Обидно, что так вышло, ведь «Спартак» вел эту игру и не дал создать моментов сопернику«, — сказал экс-защитник “Спартака”.

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