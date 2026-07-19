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Умяров об отмене жребия серии пенальти с «Зенитом»: «Было неприятно. “Спартак” немного повздорил, повозникал, но протесты никак не повлияли»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об отмене жеребьевки ворот перед серией 11-метровых в матче за OLIMBPET Суперкубок России против «Зенита» (1:1, 2:4 по пен.).

Источник: Спортс‘’

"Было неприятно, скажу так. Мы немного повздорили, повозникали, но наши протесты никак не повлияли.

Как арбитр объяснил отмену жеребьевки? Представители службы безопасности сказали, что только на одной стороне можно бить пенальти", — сказал Умяров.

Скандал: судья Буланов отменил жребий серии пенальти. Все ли тут законно?

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