Умяров об отмене жребия серии пенальти с «Зенитом»: «Было неприятно. “Спартак” немного повздорил, повозникал, но протесты никак не повлияли»

"Было неприятно, скажу так. Мы немного повздорили, повозникали, но наши протесты никак не повлияли.
Как арбитр объяснил отмену жеребьевки? Представители службы безопасности сказали, что только на одной стороне можно бить пенальти", — сказал Умяров.
Скандал: судья Буланов отменил жребий серии пенальти. Все ли тут законно?
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше