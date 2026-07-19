Умяров об отмене жребия серии пенальти с «Зенитом»: «Было неприятно. “Спартак” немного повздорил, повозникал, но протесты никак не повлияли»

Узнать больше по теме

Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты

Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.