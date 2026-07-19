Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.26
П2
3.60
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.37
П2
2.39
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.18
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.23
П2
2.71
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.29
П2
3.66
Футбол. Первая лига
18:30
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.57
П2
4.80
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.47
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
4
:
Англия
6
П1
X
П2

Рене Игита: «Не нужно удивляться, если Месси сыграет на ЧМ-2030, он разрушил все стереотипы. Лео посылает миру сигнал: ты тот, кем хочешь быть, а люди могут говорить что угодно»

Бывший вратарь сборной Колумбии Рене Игита не исключает, что Лионель Месси сыграет еще на одном чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Сегодня сборная Аргентины с Месси в составе встретится с командой Испании в финале ЧМ-2026. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

"Я думаю, Месси посылает миру сигнал: ты тот, кем хочешь быть, а люди могут говорить что угодно. Репутация, то, что говорят люди, не должно нас сильно волновать. Но совесть — Месси воплощает совесть.

Говорят, что это его последний чемпионат мира, но что насчет Месси? Что скажет сам Месси? Месси разрушил все стереотипы, поэтому никто не должен удивляться, если он будет играть в 2030 году", — сказал Игита.