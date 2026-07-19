Рене Игита: «Не нужно удивляться, если Месси сыграет на ЧМ-2030, он разрушил все стереотипы. Лео посылает миру сигнал: ты тот, кем хочешь быть, а люди могут говорить что угодно»

Сегодня сборная Аргентины с Месси в составе встретится с командой Испании в финале ЧМ-2026. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
"Я думаю, Месси посылает миру сигнал: ты тот, кем хочешь быть, а люди могут говорить что угодно. Репутация, то, что говорят люди, не должно нас сильно волновать. Но совесть — Месси воплощает совесть.
Говорят, что это его последний чемпионат мира, но что насчет Месси? Что скажет сам Месси? Месси разрушил все стереотипы, поэтому никто не должен удивляться, если он будет играть в 2030 году", — сказал Игита.