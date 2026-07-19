Сын Марадоны: «Мой отец — инопланетянин, а Месси — первый среди людей. Их нельзя сравнивать. Лео может выиграть хоть 10 ЧМ, это ничего не изменит. Он сам сказал, что Диего — номер один»

— Тот, кто проводит такое сравнение, очень глуп, и я говорю это при всем уважении. Во-первых, даже сам Месси сказал, что это сравнение неуместно, потому что Диего — номер один. Во-вторых, футбол изменился. Как можно сравнивать игрока, выступавшего в эпоху, когда на поле было позволено практически все — удары ногами, кулаками, жесткие стыки, — с футболистом, играющим во времена, когда за первый же наступ на ногу могут назначить пенальти? И, в-третьих, нельзя сравнивать инопланетян с людьми.