Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.19
П2
3.55
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.38
П2
2.21
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.18
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.19
П2
2.67
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.29
П2
3.66
Футбол. Первая лига
18:30
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.57
П2
4.80
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.47
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.06
П2
3.66
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
4
:
Англия
6
П1
X
П2

Сын Марадоны: «Мой отец — инопланетянин, а Месси — первый среди людей. Их нельзя сравнивать. Лео может выиграть хоть 10 ЧМ, это ничего не изменит. Он сам сказал, что Диего — номер один»

Диего Марадона-младший, сын экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, считает, что его отца нельзя сравнивать с Лионелем Месси.

— В чем секрет этой сборной Аргентины?

— Это, безусловно, отличная команда, и когда ее лидер включается на полную, он делает разницу. Они пробились в финал [чемпионата мира] благодаря характеру, самоотдаче и желанию победить. И это независимо от того, какой вклад внес Месси, хотя он, безусловно, сыграл ключевую роль.

— Видите ли вы сходство между этой сборной и командой 1986 года, с которой ваш отец выиграл чемпионат мира?

— Нет, потому что нынешняя команда, построенная вокруг Месси, намного сильнее той, что была у папы. Этим я не хочу сказать, что команда моего отца была слабой, но эта сборная Аргентины сильнее. Сходство я вижу в характере, в стремлении любой ценой представлять свою страну и защищать цвета национальной команды. Но, на мой взгляд, это две очень разные сборные.

— И в той, и в другой команде есть свой футбольный гений.

— Да, но в 1986 году команда опиралась на инопланетянина, а сегодня — на первого среди людей. Но, конечно, это два футболиста, которые способны делать разницу.

— Сравнения Марадоны и Месси были одной из самых обсуждаемых тем этого лета.

— Тот, кто проводит такое сравнение, очень глуп, и я говорю это при всем уважении. Во-первых, даже сам Месси сказал, что это сравнение неуместно, потому что Диего — номер один. Во-вторых, футбол изменился. Как можно сравнивать игрока, выступавшего в эпоху, когда на поле было позволено практически все — удары ногами, кулаками, жесткие стыки, — с футболистом, играющим во времена, когда за первый же наступ на ногу могут назначить пенальти? И, в-третьих, нельзя сравнивать инопланетян с людьми.

— Сегодня вечером Месси сыграет во втором подряд финале чемпионата мира. Если он выиграет второй титул подряд — чего не удалось даже вашему отцу, — кем он станет для Аргентины?

— Он станет еще более значимой фигурой, но в вопросе сравнения это ничего не изменит. Он может выиграть хоть десять чемпионатов мира, — сказал Марадона-младший.

Узнать больше по теме
Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше