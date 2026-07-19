Сын Марадоны: «Мой отец — инопланетянин, а Месси — первый среди людей. Их нельзя сравнивать. Лео может выиграть хоть 10 ЧМ, это ничего не изменит. Он сам сказал, что Диего — номер один»

— В чем секрет этой сборной Аргентины?
— Это, безусловно, отличная команда, и когда ее лидер включается на полную, он делает разницу. Они пробились в финал [чемпионата мира] благодаря характеру, самоотдаче и желанию победить. И это независимо от того, какой вклад внес Месси, хотя он, безусловно, сыграл ключевую роль.
— Видите ли вы сходство между этой сборной и командой 1986 года, с которой ваш отец выиграл чемпионат мира?
— Нет, потому что нынешняя команда, построенная вокруг Месси, намного сильнее той, что была у папы. Этим я не хочу сказать, что команда моего отца была слабой, но эта сборная Аргентины сильнее. Сходство я вижу в характере, в стремлении любой ценой представлять свою страну и защищать цвета национальной команды. Но, на мой взгляд, это две очень разные сборные.
— И в той, и в другой команде есть свой футбольный гений.
— Да, но в 1986 году команда опиралась на инопланетянина, а сегодня — на первого среди людей. Но, конечно, это два футболиста, которые способны делать разницу.
— Сравнения Марадоны и Месси были одной из самых обсуждаемых тем этого лета.
— Тот, кто проводит такое сравнение, очень глуп, и я говорю это при всем уважении. Во-первых, даже сам Месси сказал, что это сравнение неуместно, потому что Диего — номер один. Во-вторых, футбол изменился. Как можно сравнивать игрока, выступавшего в эпоху, когда на поле было позволено практически все — удары ногами, кулаками, жесткие стыки, — с футболистом, играющим во времена, когда за первый же наступ на ногу могут назначить пенальти? И, в-третьих, нельзя сравнивать инопланетян с людьми.
— Сегодня вечером Месси сыграет во втором подряд финале чемпионата мира. Если он выиграет второй титул подряд — чего не удалось даже вашему отцу, — кем он станет для Аргентины?
— Он станет еще более значимой фигурой, но в вопросе сравнения это ничего не изменит. Он может выиграть хоть десять чемпионатов мира, — сказал Марадона-младший.