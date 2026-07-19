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Овечкин о ЧМ: «Месси — лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour поделился мнением об игре Криштиану Роналду на текущем чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Португалия вылетела в ⅛ финала, уступив Испании (0:1). 41-летний Роналду провел на турнире 5 матчей и забил 3 гола.

Андрей Аршавин: Португалия тебя расстроила?

Александр Овечкин: Расстроила, я переживал за Роналду. Месси для меня лучший, но было жалко, что Криштиану не прошел дальше.

— Как относитесь к разговорам, что ему не надо было ехать на чемпионат мира, что он уже не тянет?

Овечкин: Как не тянет, он все равно один из лучших игроков. Может быть, неправильно его использовали, не давали передачи.

Если посмотреть, он всегда открывался, показывал: «Дайте мяч», но никто ему не давал. Раньше как было: если он поднял руку, ему сразу давали, и он решал.

— Видите некую аналогию между собой и Роналду?

Овечкин: Не могу сравнивать хоккей с футболом: это два разных вида спорта.

Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Я переживал, вдруг не дадут. Что места под потолком не хватит».

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