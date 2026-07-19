Овечкин о ЧМ: «Месси — лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали»

Португалия вылетела в ⅛ финала, уступив Испании (0:1). 41-летний Роналду провел на турнире 5 матчей и забил 3 гола.
Андрей Аршавин: Португалия тебя расстроила?
Александр Овечкин: Расстроила, я переживал за Роналду. Месси для меня лучший, но было жалко, что Криштиану не прошел дальше.
— Как относитесь к разговорам, что ему не надо было ехать на чемпионат мира, что он уже не тянет?
Овечкин: Как не тянет, он все равно один из лучших игроков. Может быть, неправильно его использовали, не давали передачи.
Если посмотреть, он всегда открывался, показывал: «Дайте мяч», но никто ему не давал. Раньше как было: если он поднял руку, ему сразу давали, и он решал.
— Видите некую аналогию между собой и Роналду?
Овечкин: Не могу сравнивать хоккей с футболом: это два разных вида спорта.
Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Я переживал, вдруг не дадут. Что места под потолком не хватит».