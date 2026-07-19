Овечкин выложил фото с Ибрагимовичем

40-летний россиянин ранее принял участие в фестивале болельщиков в Нью-Йорке, а 19 июля посетит финал чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной.
Ибрагимович работает на турнире в студии аналитики канала Fox Sports. Он также занимает пост советника в «Милане».
Фото: t.me/ovigr8official.
Овечкин о ЧМ: «Месси — лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали».
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