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Овечкин выложил фото с Ибрагимовичем

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выложил фото с бывшим футболистом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.

Источник: Спортс‘’

40-летний россиянин ранее принял участие в фестивале болельщиков в Нью-Йорке, а 19 июля посетит финал чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной.

Ибрагимович работает на турнире в студии аналитики канала Fox Sports. Он также занимает пост советника в «Милане».

Фото: t.me/ovigr8official.

Овечкин о ЧМ: «Месси — лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали».

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