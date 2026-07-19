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Хави о Месси: «Нет слов, чтобы его описать. Это боец, одержимый жаждой победы. Он блестяще справляется с ролью духовного лидера сборной Аргентины»

Экс-хавбек сборной Испании и «Барселоны» Хави высказался о своих отношениях с Лионелем Месси.

Источник: Спортс‘’

Испанская национальная команда сегодня сыграет против Аргентины с 39-летним форвардом в составе в финале ЧМ-2026.

«Прежде всего, я считаю его своим другом; нас связывают прекрасные личные отношения. А что касается всего остального… У меня просто нет слов, чтобы его описать. Я говорю ему: “Я уже даже не знаю, что тебе сказать”.

Мы не перестаем восхищаться человеком, который, несмотря на все свои достижения, сохраняет невероятную скромность и продолжает бороться — он настоящий боец, одержимый жаждой победы. К тому же он блестяще справляется с ролью духовного лидера своей команды", — отметил Хави.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».