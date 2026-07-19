Тони Кроос: «Если Испания забьет первой, Аргентина пропустит 3−4 мяча. Она не сильнее Германии, но у нее невероятный менталитет и есть Месси»

"Если такая команда, как Испания, выходит вперед и начинает играть в удовольствие, ты точно не захочешь оказаться ее соперником.
Если Испания забьет первой — все, можно забыть [о победе]. Аргентина пропустит три или четыре мяча. Она ничего не сможет сделать.
Аргентина не сильнее Германии, но у сборной невероятный менталитет и есть Месси, который довел ее до финала.
Я замечаю, что футбольный интеллект Месси продолжает постоянно расти. Я думал, что чемпионат мира 2022 года станет для него последним", — сказал Кроос.
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