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Глейхенгауз о футболе: «Между Испанией и Аргентиной выберу Испанию, а между Месси и Роналду — конечно же, Роналду»

Хореограф и тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз рассказал, что в финале чемпионата мира по футболу будет болеть за Испанию.

Источник: Спортс‘’

Испания сыграет с Аргентиной в финале ЧМ-2026 19 июля.

— Аргентина или Испания?

— За футболом я слежу пристально. Это 50% моего спортивного времени. Фигурное катание, а потом идёт футбол. К сожалению, я болел за другие сборные. Болел за Португалию, а потом за Францию. На воскресенье я забронировал огромный стол с друзьями, в итоге ни одна команда, за которую я болел, там не будет играть. Буду просто получать удовольствие. Между Испанией и Аргентиной, наверное, выберу Испанию.

— В противостоянии Роналду и Месси — выберете Роналду?

— Конечно же. Хотя бы из-за того, чтобы второй раз Месси не выиграл чемпионат мира, — сказал Глейхенгауз.

Испания — топ-сборная, которая больше похожа на топ-клуб.