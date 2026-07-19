Глейхенгауз о футболе: «Между Испанией и Аргентиной выберу Испанию, а между Месси и Роналду — конечно же, Роналду»

Испания сыграет с Аргентиной в финале ЧМ-2026 19 июля.
— Аргентина или Испания?
— За футболом я слежу пристально. Это 50% моего спортивного времени. Фигурное катание, а потом идёт футбол. К сожалению, я болел за другие сборные. Болел за Португалию, а потом за Францию. На воскресенье я забронировал огромный стол с друзьями, в итоге ни одна команда, за которую я болел, там не будет играть. Буду просто получать удовольствие. Между Испанией и Аргентиной, наверное, выберу Испанию.
— В противостоянии Роналду и Месси — выберете Роналду?
— Конечно же. Хотя бы из-за того, чтобы второй раз Месси не выиграл чемпионат мира, — сказал Глейхенгауз.
Испания — топ-сборная, которая больше похожа на топ-клуб.