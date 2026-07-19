Пике о Месси и «Золотом мяче» при победе Аргентины: «Он заслужил бы награду — идеальное завершение пути. Недовольные будут, как и в случае победы Родри или Ямаля»

Конечно, он заслужил бы эту награду — и, как я уже говорил, это стало бы идеальным завершением его пути. Но если он ее получит, многие наверняка укажут на то, что важен весь сезон целиком или что он выступает в такой лиге, как МЛС… И, вероятно, они будут правы.