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Пике о Месси и «Золотом мяче» при победе Аргентины: «Он заслужил бы награду — идеальное завершение пути. Недовольные будут, как и в случае победы Родри или Ямаля»

Экс-защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике оценил шансы Лионеля Месси получить «Золотой мяч».

Источник: Спортс‘’

Сегодня Аргентина с 39-летним форвардом в составе сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026.

— Многие говорят, что Месси, пожалуй, лучший игрок турнира на данный момент. Если он выиграет чемпионат мира, будет ли он достоин «Золотого мяча»?

— Знаете, говоря о «Золотом мяче», я уже перестал понимать, что именно имеет значение, ведь критерии, кажется, меняются каждый год. Никогда не было четко определено, что именно влияет на решение.

Конечно, он заслужил бы эту награду — и, как я уже говорил, это стало бы идеальным завершением его пути. Но если он ее получит, многие наверняка укажут на то, что важен весь сезон целиком или что он выступает в такой лиге, как МЛС… И, вероятно, они будут правы.

Точно так же, если победит Испания и награду отдадут Родри, найдутся несогласные: ведь, несмотря на отличную игру на чемпионате мира, значительную часть сезона он пропустил из-за травмы. Или если бы приз вручили Ламину [Ямалю]… — сказал Пике.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».