«Месси — гений, как Тайгер Вудс или Майкл Джордан, когда он на поле, ничего нельзя исключать. Финал станет величайшим в истории». Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ Джулиани перед финалом

Это как Тайгер Вудс, которому нужно забить решающий патт: ты знаешь, что он попадет. Или Том Брэди, когда до конца остается две минуты: ты знаешь, что он выиграет матч. Или Майкл Джордан с последним броском: он либо забьет сам, либо найдет Паксона, Керра или Пиппена.