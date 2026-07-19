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«Месси — гений, как Тайгер Вудс или Майкл Джордан, когда он на поле, ничего нельзя исключать. Финал станет величайшим в истории». Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ Джулиани перед финалом

Глава рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани в преддверии финала турнира сравнил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с другими выдающимися спортсменами.

Источник: Спортс‘’

— Какого финала вы ожидаете?

— Выдающегося. Испания показывает невероятный футбол, она просто уничтожила Францию. Но когда у тебя есть Месси, никогда нельзя ничего исключать.

Это как Тайгер Вудс, которому нужно забить решающий патт: ты знаешь, что он попадет. Или Том Брэди, когда до конца остается две минуты: ты знаешь, что он выиграет матч. Или Майкл Джордан с последним броском: он либо забьет сам, либо найдет Паксона, Керра или Пиппена.

Месси — именно такой. Гений.

Этот финал станет величайшим спортивным событием в истории, настоящим праздником. И я надеюсь, что дело дойдет до дополнительного времени, — сказал Джулиани.

Аргентина сыграет с Испанией в финале чемпионата мира сегодня, начало матча — 22:00.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».

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