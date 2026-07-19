Руни о Месси: «Он снимет вопросы о величайшем игроке всех времен, если Аргентина выиграет ЧМ. Даже фанатам Роналду нужно это уважать»

Я всегда говорил, что можно выбрать любого из них, но, если подумать о том, что Месси сделал на этом чемпионате мира… На прошлом, и на этом, в 39 лет. Это положит конец всем спорам«, — сказал Руни, игравший с Роналду в “Манчестер Юнайтед”.