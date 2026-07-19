Руни о Месси: «Он снимет вопросы о величайшем игроке всех времен, если Аргентина выиграет ЧМ. Даже фанатам Роналду нужно это уважать»

Сегодня Аргентина с 39-летним нападающий в составе сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026.
"Если Аргентина выиграет чемпионат мира, Месси снимет любые вопросы, не так ли? О том, что он величайший игрок всех времен.
Я думаю, что даже фанатам Роналду нужно это уважать…
Я всегда говорил, что можно выбрать любого из них, но, если подумать о том, что Месси сделал на этом чемпионате мира… На прошлом, и на этом, в 39 лет. Это положит конец всем спорам«, — сказал Руни, игравший с Роналду в “Манчестер Юнайтед”.
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