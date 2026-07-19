Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Велес
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.05
П2
2.75
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Текстильщик
0
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.10
П2
2.65
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
0
:
Ленинградец
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.35
П2
4.45
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
0
:
Нижний Новгород
2
Все коэффициенты
П1
39.00
X
10.20
П2
1.08
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.29
П2
3.66
Футбол. Первая лига
18:30
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.57
П2
4.80
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.47
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.06
П2
3.66
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Руни о Месси: «Он снимет вопросы о величайшем игроке всех времен, если Аргентина выиграет ЧМ. Даже фанатам Роналду нужно это уважать»

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни считает, что вторая победа Лионеля Месси на чемпионате мира закроет дискуссию о лучшем игроке всех времен.

Источник: Спортс‘’

Сегодня Аргентина с 39-летним нападающий в составе сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026.

"Если Аргентина выиграет чемпионат мира, Месси снимет любые вопросы, не так ли? О том, что он величайший игрок всех времен.

Я думаю, что даже фанатам Роналду нужно это уважать…

Я всегда говорил, что можно выбрать любого из них, но, если подумать о том, что Месси сделал на этом чемпионате мира… На прошлом, и на этом, в 39 лет. Это положит конец всем спорам«, — сказал Руни, игравший с Роналду в “Манчестер Юнайтед”.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».