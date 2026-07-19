Пике о финале ЧМ: «Аргентина сразу постарается навязать свою игру, Испании нельзя поддаваться. Месси всегда найдет выход, но есть не только он. Нам нужно придерживаться своего стиля»

Если же Аргентина будет часто создавать угрозы у штрафной площади Испании, нашей сборной придется непросто. Неважно, сколько игроков — один, два или три — будут опекать Месси: он все равно найдет выход из ситуации. Даже если ему это не удастся, он будет стягивать на себя внимание соперников, создавая тем самым выгодные условия для других аргентинских футболистов, ведь Аргентина — это не только Месси.