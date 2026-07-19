Пике о финале ЧМ: «Аргентина сразу постарается навязать свою игру, Испании нельзя поддаваться. Месси всегда найдет выход, но есть не только он. Нам нужно придерживаться своего стиля»

Испанцы сегодня сыграют против команды Аргентины в финальном матче ЧМ-2026.
— Каким, по-вашему, будет этот матч?
— Думаю, Аргентина с первых же минут постарается навязать свою игру. Таков их стиль, их понимание футбола, и Испании нельзя поддаваться этому влиянию. Нужно сосредоточиться исключительно на самой игре и оставаться верными собственному стилю. Уверен: если Испании это удастся, она обязательно создаст голевые моменты.
Одна из сильных сторон испанской сборной — неизменность стиля игры вне зависимости от счета. Команда применяет высокий прессинг, стремится завладеть инициативой и контролировать мяч. Если Испания сможет удерживать мяч — а подбор игроков это позволяет, — а затем агрессивно и бесстрашно прессинговать, шансы на победу возрастут.
Если же Аргентина будет часто создавать угрозы у штрафной площади Испании, нашей сборной придется непросто. Неважно, сколько игроков — один, два или три — будут опекать Месси: он все равно найдет выход из ситуации. Даже если ему это не удастся, он будет стягивать на себя внимание соперников, создавая тем самым выгодные условия для других аргентинских футболистов, ведь Аргентина — это не только Месси.
Действительно, исторически матчи против южноамериканских команд складываются для Испании непросто; яркий тому пример — игра с Уругваем (1:0 в группе). Мы, испанские игроки, делаем ставку на технику и тонкую игру, мы не любим жесткую контактную борьбу, поскольку наш футбол устроен иначе. Вспомните, как тяжело нам далась победа над Парагваем в Южной Африке. Как правило, успешнее мы играем против европейских команд. Чтобы победить на этот раз, нам нужно как никогда твердо и бескомпромиссно придерживаться своего стиля, — сказал Пике.
Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».