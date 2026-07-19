Фабио Капелло: «Футбольные гении рождаются каждые 20 лет — Пеле, Марадона, Месси. Ямаль в этой же категории. Сравнивать их — утомительно»

— Если в финале чемпионата мира победит Месси, можно ли будет сказать, что он лучше Марадоны? Можно ли как-то разрешить этот спор?
— Эти сравнения крайне утомительны. Футбольные гении рождаются каждые двадцать лет. Но я имею в виду настоящего гения: Пеле, Марадону, Месси.
— Если выиграет Ламин Ямаль, он заслужит «Золотой мяч»?
— Учитывая его возраст и перспективы, я бы сказал, что да. Но не стоит слишком торопиться с выводами. Он, безусловно, гений и представляет новое поколение в этой категории, — сказал Капелло.
Аргентина и Испания сегодня сыграют в финале чемпионата мира, начало — в 22:00 по московскому времени.
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Капелло о паузах на водопой в матчах ЧМ: «Как тренеру, они мне нравятся — поле большое, игроки не всегда тебя слышат, а так есть шанс дать им указания. Но полчаса перерыва в финале — много».