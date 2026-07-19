Черданцев о ЧМ: «Мы получили адидасовский финал. “Адидас” — спонсор Испании и Аргентины, Месси и Ямаль лица компании. Ни на что не намекаю, но случайных совпадений не бывает&ra

Но в то же время вырывать победы так, как Аргентина, никакой «Адидас» не может. Когда ты на последней минуте с правой ноги навешиваешь, как Месси на Лаутаро, по единственной траектории, по которой мяч перелетит двухметровых защитников, на человека метров с кепкой — это дезавуирует все инсинуации.