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Черданцев о ЧМ: «Мы получили адидасовский финал. “Адидас” — спонсор Испании и Аргентины, Месси и Ямаль лица компании. Ни на что не намекаю, но случайных совпадений не бывает&ra

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о финалистах ЧМ-2026 — сборных Испании и Аргентины.

Источник: Спортс‘’

— Месси великий футболист, с этим не спорю. Можно говорить, что Аргентине благоволят судьи, зачем они это делают, я не знаю, но мы получили адидасовский финал. «Адидас» — спонсор Испании и Аргентины, Месси и Ямаль лица компании «Адидас», получается как бы передача эстафеты от одного лица к другому.

Кроме того, «Адидас» — технический спонсор ФИФА и все судьи одеты в «Адидас». Ни на что не намекаю, но случайных совпадений не бывает.

Но в то же время вырывать победы так, как Аргентина, никакой «Адидас» не может. Когда ты на последней минуте с правой ноги навешиваешь, как Месси на Лаутаро, по единственной траектории, по которой мяч перелетит двухметровых защитников, на человека метров с кепкой — это дезавуирует все инсинуации.

— Но поясни — ты намекаешь, что судьи тащат Аргентину, потому что это выгодно ФИФА.

— Гипотетически да. Бизнес-компании влияют на футбол. Два ключевых момента этого ЧМ — решения в них были приняты настолько буквоедски по правилам… Имею в виду отмену гола Египта и желтая карточка Эмболо — эти моменты были в матчах с Аргентиной, и это могло остановить Аргентину.

Опять же — почему вы не показываете офсайдную линию на Месси, когда он отдает голевую передачу? Покажите, чтобы не было вопросов. Но вы только подбрасываете дров в печку, — сказал Черданцев.