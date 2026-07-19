Черданцев о ЧМ: «Мы получили адидасовский финал. “Адидас” — спонсор Испании и Аргентины, Месси и Ямаль лица компании. Ни на что не намекаю, но случайных совпадений не бывает&ra

— Месси великий футболист, с этим не спорю. Можно говорить, что Аргентине благоволят судьи, зачем они это делают, я не знаю, но мы получили адидасовский финал. «Адидас» — спонсор Испании и Аргентины, Месси и Ямаль лица компании «Адидас», получается как бы передача эстафеты от одного лица к другому.
Кроме того, «Адидас» — технический спонсор ФИФА и все судьи одеты в «Адидас». Ни на что не намекаю, но случайных совпадений не бывает.
Но в то же время вырывать победы так, как Аргентина, никакой «Адидас» не может. Когда ты на последней минуте с правой ноги навешиваешь, как Месси на Лаутаро, по единственной траектории, по которой мяч перелетит двухметровых защитников, на человека метров с кепкой — это дезавуирует все инсинуации.
— Но поясни — ты намекаешь, что судьи тащат Аргентину, потому что это выгодно ФИФА.
— Гипотетически да. Бизнес-компании влияют на футбол. Два ключевых момента этого ЧМ — решения в них были приняты настолько буквоедски по правилам… Имею в виду отмену гола Египта и желтая карточка Эмболо — эти моменты были в матчах с Аргентиной, и это могло остановить Аргентину.
Опять же — почему вы не показываете офсайдную линию на Месси, когда он отдает голевую передачу? Покажите, чтобы не было вопросов. Но вы только подбрасываете дров в печку, — сказал Черданцев.