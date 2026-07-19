Трамп о финале ЧМ-2026: «Сложно ставить против Месси, он великолепен. Его пас Лаутаро был идеален»

Я бы сказал, что ставить против Месси очень сложно. Я видел тот пас [на Лаутаро Мартинеса в полуфинале] — он был абсолютно идеальным. Это было идеально, если представить себе страйк-зону, то мяч попал точно туда, куда нужно.