Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Испания
0
:
Аргентина
0
Все коэффициенты
П1
2.31
X
2.80
П2
4.04
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Велес
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Текстильщик
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Трамп о финале ЧМ-2026: «Сложно ставить против Месси, он великолепен. Его пас Лаутаро был идеален»

Дональд Трамп поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.

Источник: Спортс‘’

"Ну, я знал, что вы меня об этом спросите, поэтому много думал. Я не люблю в таком участвовать, хотя с политической точки зрения это не так уж важно.

Я бы сказал, что ставить против Месси очень сложно. Я видел тот пас [на Лаутаро Мартинеса в полуфинале] — он был абсолютно идеальным. Это было идеально, если представить себе страйк-зону, то мяч попал точно туда, куда нужно.

Я просто думаю, что ставить против Месси очень сложно. Он великолепен", — сказал президент США в интервью Fox.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».