Трамп о финале ЧМ-2026: «Сложно ставить против Месси, он великолепен. Его пас Лаутаро был идеален»

"Ну, я знал, что вы меня об этом спросите, поэтому много думал. Я не люблю в таком участвовать, хотя с политической точки зрения это не так уж важно.
Я бы сказал, что ставить против Месси очень сложно. Я видел тот пас [на Лаутаро Мартинеса в полуфинале] — он был абсолютно идеальным. Это было идеально, если представить себе страйк-зону, то мяч попал точно туда, куда нужно.
Я просто думаю, что ставить против Месси очень сложно. Он великолепен", — сказал президент США в интервью Fox.
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