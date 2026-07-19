Дональд Трамп: «Месси и Роналду великолепны. Я всегда их любил, у них довольно хорошая жизнь — гораздо более простая, чем у меня!»

Эту информацию я получаю от сына, мой сын Бэррон — большой фанат футбола. Здесь действительно играет много невероятных футболистов, но прямо сейчас, если смотреть объективно… Я всегда любил Роналду, всегда любил Месси. Я совсем недавно встречался с Месси, а с Криштиану я знаком уже давно. У них довольно хорошая жизнь — гораздо более простая, чем у меня, если честно!" — сказал президент США в интервью Fox.