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Дональд Трамп: «Месси и Роналду великолепны. Я всегда их любил, у них довольно хорошая жизнь — гораздо более простая, чем у меня!»

Дональд Трамп поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

«Месси великолепен, Роналду тоже великолепен. И мне не хочется это говорить, но я видел Пеле, когда он играл за “Космос”. Я имел возможность посмотреть, как играет Пеле. Это великолепные игроки. Есть и другие.

Эту информацию я получаю от сына, мой сын Бэррон — большой фанат футбола. Здесь действительно играет много невероятных футболистов, но прямо сейчас, если смотреть объективно… Я всегда любил Роналду, всегда любил Месси. Я совсем недавно встречался с Месси, а с Криштиану я знаком уже давно. У них довольно хорошая жизнь — гораздо более простая, чем у меня, если честно!" — сказал президент США в интервью Fox.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».