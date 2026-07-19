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Месси играет в 3-м финале ЧМ, аргентинец повторил рекорд Кафу. Лео вышел в старте во всех трех, бразилец — в одном начинал в запасе

Лионель Месси проводит свой третий финал ЧМ в карьере.

Источник: Спортс‘’

39-летний нападающий сборной Аргентины вышел в стартовом составе на матч с Испанией в финале ЧМ-2026.

Месси повторил достижение бывшего защитника сборной Бразилии Кафу, который сыграл в трех подряд финалах ЧМ — в 1994-м, 1998-м и 2002-м. Лионель играл в 2014-м против Германии и уступил, а в 2022-м он вместе с Аргентиной выиграл финал у Франции.

Отметим, что Месси вышел в старте во всех трех финалах, а Кафу в 1994-м появился на поле на 21-й минуте.

Еще несколько футболистов вместе со своими командами трижды доходили до финалов чемпионата мира, однако из-за травм или других причин не проводили все три решающих матча.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира в истории (1958, 1962, 1970), но в 1962-м он не играл в решающем матче из-за травмы. Роналдо (1994, 1998, 2002) не играл на своем первом чемпионате мира. Немцы Пьер Литтбарски и Лотар Маттеус (1982, 1986, 1990) также не участвовали во всех трех финалах в составе сборной ФРГ. Литтбарски играл в 1982-м и 1990-м и был на скамейке запасных в 1986-м, а Маттеус был запасным на ЧМ-1982.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».