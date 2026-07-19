Аргентина — 2-я команда после Франции-2022 без ударов в 1-м тайме финала ЧМ. У Испании — 3, это антирекорд для двух команд

Команда Лионеля Скалони встречается с Испанией в решающем матче ЧМ-2026 (0:0, перерыв).
Первой такой командой была Франция в финале 2022 года против Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).
Испания (3) и Аргентина (0) нанесли три удара на двоих за первый тайм — это самый низкий показатель в финалах чемпионатов мира с 1966 года, когда начали вести подобную статистику.
Кроме того, впервые с 1966 года Аргентина не нанесла ни одного удара в первом тайме матча чемпионата мира.
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