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Аргентина — 2-я команда после Франции-2022 без ударов в 1-м тайме финала ЧМ. У Испании — 3, это антирекорд для двух команд

Сборная Аргентины стала второй командой в истории, которая не нанесла ни одного удара за первый тайм финала чемпионата мира.

Команда Лионеля Скалони встречается с Испанией в решающем матче ЧМ-2026 (0:0, перерыв).

Первой такой командой была Франция в финале 2022 года против Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

Испания (3) и Аргентина (0) нанесли три удара на двоих за первый тайм — это самый низкий показатель в финалах чемпионатов мира с 1966 года, когда начали вести подобную статистику.

Кроме того, впервые с 1966 года Аргентина не нанесла ни одного удара в первом тайме матча чемпионата мира.

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