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«Зенит» отпраздновал победу в Суперкубке России в фан-зоне в «Гостином дворе». Болельщики могли сфотографироваться с трофеем

«Зенит» отпраздновал победу в матче за OLIMPBET Суперкубок России в центре Санкт-Петербурга.

Источник: Спортс‘’

В субботу команда Сергея Семака обыграла «Спартак» в серии пенальти (1:1, 4:2 пен). Матч за Суперкубок России проходил в Нижнем Новгороде.

«Зенит» привез трофей в фан‑зону «Город в “Зените”, расположенную во внутренних пространствах “Гостиного Двора”. Команда продемонстрировала Суперкубок с главной сцены фан‑зоны. После этого с кубком смогли сфотографироваться все желающие.

«Я очень рад и горд, что мы нашей победой не понизили прекрасную атмосферу перед началом финала ЧМ. Этот дух чемпионата мира тоже в нас, можно сказать, вселился. Хорошее начало сезона, всех с победой», — обратился к болельщикам главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

По окончании празднования футболисты «Зенита» остались в фан-зоне, чтобы посмотреть финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

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